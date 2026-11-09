Trasporto pubblico locale, settimana decisiva per il futuro di CSP e dei lavoratori

A riaprire uno spiraglio sono stati i contatti avviati tra il Comune e la Regione Lazio, accompagnati dalle iniziative delle organizzazioni sindacali impegnate nella tutela dei circa trenta conducenti attualmente coinvolti nella vicenda

La prospettiva di un affidamento definitivo del trasporto pubblico locale a un operatore privato sembrava ormai destinata a concretizzarsi. Adesso, però, lo scenario potrebbe cambiare. A Civitavecchia torna infatti al centro del confronto la possibilità di affidare in subappalto il servizio a Civitavecchia Servizi Pubblici, con una settimana che potrebbe rivelarsi determinante per definire un accordo.

A riaprire uno spiraglio sono stati i contatti avviati tra il Comune e la Regione Lazio, accompagnati dalle iniziative delle organizzazioni sindacali impegnate nella tutela dei circa trenta conducenti attualmente coinvolti nella vicenda. Una mobilitazione che ha riportato l’attenzione sulle prospettive occupazionali dei lavoratori e sulla futura organizzazione del servizio cittadino.

La disponibilità a proseguire il confronto è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione comunale, che ha indicato nei prossimi giorni una fase particolarmente importante per arrivare a una soluzione condivisa.

Dal Pincio è stato inoltre riferito di un confronto tra il sindaco Marco Piendibene e l’assessore regionale Fabrizio Ghera, svoltosi nella sede di ASTRAL e dedicato proprio al futuro del trasporto pubblico locale a Civitavecchia.

Sul tavolo, in particolare, la possibilità di individuare una formula che consenta a CSP di assumere il ruolo di subappaltatore, anche dopo il trasferimento del servizio a un soggetto privato, in conformità con quanto previsto dalla normativa regionale attualmente in vigore.

La trattativa resta dunque aperta. I prossimi giorni serviranno a verificare se le interlocuzioni istituzionali potranno tradursi in un’intesa concreta, capace di definire il futuro del servizio e offrire maggiori garanzie ai lavoratori interessati.