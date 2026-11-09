Trasporto pubblico locale, settimana decisiva per il futuro di CSP e dei lavoratori

A riaprire uno spiraglio sono stati i contatti avviati tra il Comune e la Regione Lazio, accompagnati dalle iniziative delle organizzazioni sindacali impegnate nella tutela dei circa trenta conducenti attualmente coinvolti nella vicenda

Bus Csp

La prospettiva di un affidamento definitivo del trasporto pubblico locale a un operatore privato sembrava ormai destinata a concretizzarsi. Adesso, però, lo scenario potrebbe cambiare. A Civitavecchia torna infatti al centro del confronto la possibilità di affidare in subappalto il servizio a Civitavecchia Servizi Pubblici, con una settimana che potrebbe rivelarsi determinante per definire un accordo.

A riaprire uno spiraglio sono stati i contatti avviati tra il Comune e la Regione Lazio, accompagnati dalle iniziative delle organizzazioni sindacali impegnate nella tutela dei circa trenta conducenti attualmente coinvolti nella vicenda. Una mobilitazione che ha riportato l’attenzione sulle prospettive occupazionali dei lavoratori e sulla futura organizzazione del servizio cittadino.

La disponibilità a proseguire il confronto è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione comunale, che ha indicato nei prossimi giorni una fase particolarmente importante per arrivare a una soluzione condivisa.

Dal Pincio è stato inoltre riferito di un confronto tra il sindaco Marco Piendibene e l’assessore regionale Fabrizio Ghera, svoltosi nella sede di ASTRAL e dedicato proprio al futuro del trasporto pubblico locale a Civitavecchia.

Sul tavolo, in particolare, la possibilità di individuare una formula che consenta a CSP di assumere il ruolo di subappaltatore, anche dopo il trasferimento del servizio a un soggetto privato, in conformità con quanto previsto dalla normativa regionale attualmente in vigore.

La trattativa resta dunque aperta. I prossimi giorni serviranno a verificare se le interlocuzioni istituzionali potranno tradursi in un’intesa concreta, capace di definire il futuro del servizio e offrire maggiori garanzie ai lavoratori interessati.

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