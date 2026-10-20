I bus di Csp

Ci sarebbe una nuova opzioni di proroga sul tavolo. Si tratta dell’ultima indiscrezione che arriva dalla Regione Lazio in riferimento al trasporto pubblico locale. Dopo l’ipotesi subappalto sfumata all’ultima curva per la rinuncia del Comune, si affaccia la possibilità di un altro rinvio. Il servizio dovrebbe passare al privato a partire dal 30 ottobre. Secondo le ultime voci invece si farebbe strada l’ipotesi di una ulteriore proroga fino al 30 novembre.

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