Trasporto pubblico: conto alla rovescia per il passaggio a BIS, a rischio la linea Porto-Stazione

Secondo il consigliere regionale M5S Enzo D'Antò, con il passaggio a BIS la tratta non rimarrebbe nella disponibilità comunale. "Ce lo hanno detto Astral, Mari e Grasso - precisa il pentastellato -. Una cosa che ovviamente io non condivido". I circa trenta lavoratori interessati manterrebbero comunque le attuali condizioni contrattuali

Settimana decisiva per il futuro del trasporto pubblico locale. Comune, Regione e Astral proseguono il confronto sul trasferimento del servizio a BIS, la società vincitrice della gara, con il possibile ricorso al subappalto nuovamente al centro delle trattative.

La principale criticità riguarda la sostenibilità economica dell’operazione, che comporterebbe per il Comune un disavanzo superiore ai 400 mila euro, secondo quanto stimato dal Pincio. Escluso, almeno per ora.

A preoccupare è soprattutto il destino della linea porto-stazione, attualmente gestita da CSP e capace di generare circa 2 milioni di euro l’anno grazie al trasporto dei crocieristi. Secondo il consigliere regionale M5S Enzo D’Antò, con il passaggio a BIS la tratta non rimarrebbe nella disponibilità comunale. I circa trenta lavoratori interessati manterrebbero comunque le attuali condizioni contrattuali. “Ce lo hanno detto Astral, Mari e Grasso – precisa il pentastellato -. Una cosa che ovviamente io non condivido”.

Tra le ipotesi per riequilibrare i conti figurano l’incremento dei chilometri di servizio e l’estensione del trasporto pubblico. L’obiettivo è trovare un’intesa che tuteli i dipendenti, garantisca la sostenibilità economica del servizio e limiti le conseguenze per la municipalizzata.