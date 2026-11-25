La linea del Comune resta la stessa, serve un ampliamento consistente del chilometraggio per rendere sostenibile il subappalto a Csp per il trasporto pubblico locale. Lo ha ribadito il sindaco Marco Piendibene nell’ultimo consiglio comunale. “Abbiamo fatto delle proposte per rendere sostenibile il subappalto – ha detto il primo cittadino -. Nello specifico abbiamo chiesto di ampliare il servizio, quindi i chilometri percorsi e gli introiti. La gestione del trasporto intercomunale tra Civitavecchia e Santa Marinella, che sono circa 159 mila chilometri all’anno, più corse sulla linea 10 che servono all’hospice oncologico, come lo stesso consiglio comunale aveva indicato attraverso un indirizzo politico. Poi ancora la modifica del percorso 1, i nuovi sevizi per Campo dell’Oro per la nuova sede della Asl per altri 23 mila chilometri all’anno. Inoltre 100 mila chilometri di trasporto urbano a chiamata, molto utile nelle fasce orarie nelle zone a domanda “debole” e poi uno sportello comprensoriale per informazione e biglietteria”.