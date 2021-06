Transizione energetica, Tedesco vuole incontrare Zingaretti: “Interlocuzione necessaria”

Il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha dato seguito alla richiesta giunta dal Consiglio comunale di venerdì scorso. Ha pertanto inviato una lettera al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per poter affrontare insieme il nodo del futuro del polo energetico di Civitavecchia, con particolare riferimento alla contrarietà rispetto all’ipotesi di installare turbogas sul territorio, espressa non più solo dal consiglio comunale, ma anche dai consiglieri regionali intervenuti. “È del tutto evidente che questa amministrazione, prendendo atto di quanto emerso dai lavori, ritiene opportuna una diretta interlocuzione con la Regione. A tale proposito sono quindi a chiederle di essere ricevuto per affrontare questa importante tematica”, ha scritto Tedesco a Zingaretti.