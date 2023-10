Transizione energetica e carbonexit, Battilocchio: “Enel deve presentare un piano industriale importante”

“Civitavecchia ed il suo territorio devono restare al centro del dibattito ed è nostro compito continuare a pretendere la giusta attenzione. Il Ministro Urso ha confermato che il percorso post-carbone a Civitavecchia e Brindisi è seguito direttamente dal Governo che ne riconosce la specificità e l’importanza strategica. Il Ministro ha elencato le risorse specifiche che si stanno vagliando specificamente per il nostro territorio. Abbiamo ribadito che, in questo percorso di transizione energetica e svolta green, ci attendiamo molto anche dal piano industriale Enel che verrà presentato in autunno e che deve contenere investimenti seri, concreti e compatibili” ha dichiarato al termine del Question Time al Ministro Adolfo Urso Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia firmatario, assieme al deputato D’Attis, del provvedimento, diventato legge dello Stato, che istituisce un comitato interministeriale ad hoc sul post carbone a Civitavecchia e Brindisi.