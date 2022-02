Transizione energetica, cerimonia di consegna degli attestai ai nuovi saldatori

Prosegue l’impegno a favore dell’occupazione, attraverso formazione e riqualificazione professionale, nel territorio di Civitavecchia. Grazie alla nuova iniziativa targata Enel, Unindustria Civitavecchia, Umana, Centro di Formazione professionale di Roma Capitale e Cam Power sono stati formati 10 saldatori, figura professionale tra le più richieste nell’ambito del processo di transizione energetica che interessa il territorio. La consegna degli attestati è avvenuta oggi alla presenza di Cristiano Dionisi, Presidente Unindustria Civitavecchia, Serena Della Valle, Responsabile Umana Area Pubblica Amministrazione, Nicoletta Novi, Responsabile CSV e Progetti Sostenibilità di Enel Italia, Pierpaolo Ventura, Responsabile Affari istituzionali del Lazio di Enel Italia, Carlo Ardu, Responsabile del Power Plant Torrevaldaliga Nord. La cerimonia si è svolta presso la sede Cam Power di Civitavecchia che ha messo a disposizione i propri laboratori e le competenze nel settore matalmeccanico per la formazione delle nuove figure professionali. “Una delle sfide più importanti, in un mondo del lavoro che cambia, è il bisogno costante di nuove competenze. Con Enel e con tutte le aziende della filiera è sorta una duplice esigenza: da una lato quella di una nuova qualificazione rispetto alle conoscenze già acquisite, dall’altro quella di acquisirne di nuove. L’iniziativa di oggi, nata in seguito ad una interlocuzione costante tra tutti gli attori interessati, viene incontro proprio a questa domanda . Unindustria, con il suo lavoro fondamentale di supporto, si è impegnata a fondo per portarla a compimento”, sottolinea Cristiano Dionisi. “Siamo molto soddisfatti del progetto realizzato insieme ai nostri partner. Nell’ambito delle iniziative di sostenibilità che Enel sta portando avanti nel territorio di Civitavecchia assumono sempre più importanza le azioni di riqualificazione delle competenze professionali affinché siano più rispondenti alle nuove esigenze. La formazione si configura come strumento imprescindibile per lo sviluppo sostenibile della società, ed è tanto più efficace quando, come in questo caso, viene promossa attraverso iniziative costruite e condivise tra tutti i soggetti interessati”, afferma Nicoletta Novi.