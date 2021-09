Transizione ecologica, aggiudicati i primi fondi “greenports” ai terminalisti. Richiesta per 1 milione di euro

Dei 270 milioni stanziati dal Ministero della Transizione Ecologica nell’ambito del programma greenports, 45 milioni sono riservati a concessionari e terminalisti che potranno accedervi solo per il tramite delle Autorità di Sistema Portuale. Lo riporta la comunicazione dell’Authority di Civitavecchia che spiega come, “l’AdSP, che ha 4 milioni di euro a disposizione per questa finalità, è stata la prima a muoversi pubblicando già ad agosto un avviso riservato a concessionari e terminalisti che ha visto la richiesta per complessivi 962.100 euro. È stato pertanto pubblicato un nuovo bando per comunicare che restano a disposizione dei terminalisti/concessionari portuali interessati alla rottamazione di mezzi tradizionali, contributi per la loro sostituzione con mezzi elettrici per complessivi 3.037.900 euro”.