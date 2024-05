Traiano 180, ultimi biglietti disponibili per il concerto della Banda dell’Esercito

Ultimi biglietti disponibili per l’evento che, lunedì 13 maggio, celebrerà il 180° anniversario della fondazione del Teatro Traiano di Civitavecchia. Come noto a salire sul palco sarà la Bande dell’Esercito, diretta dal maestro Maggiore Filippo Cangiamila, in un concerto straordinario. La serata sarà presentata da Cristina Roncalli, con le voci di Elena D’Amico, Tania Agliarulo e Sara Russo. L’ingresso è gratuito ma i tagliandi vanno ritirati presso il botteghino del Teatro Traiano dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 (domenica chiuso).