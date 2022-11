Tragedia sull’A12, due morti dopo uno scontro fra camion, camper e auto

Tragedia nella notte. Alle ore 2 di ieri, i Vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti per un incidente stradale sull’autostrada A12. Precisamente al chilometro quattro direzione Roma. Per cause in corso di accertamento un camion ha travolto un camper e un’autovettura. I Vvf sono giunti sul posto, visto l’entità dell’intervento, con tre squadre. Vvf di Cerveteri con la 26A, da Monte Mario con la 8A e la squadra USAR di ricerca e soccorso. Al momento si contano due deceduti. Sul posto era presente la Polizia stradale per i rilievi del caso e per assicurarsi la chiusura dell’arteria stradale, e numerose ambulanze del 118. Non certo il numero dei feriti.