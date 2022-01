Momenti di paura questa mattina durante la partita fra Cura ed Allumiere in campo per l’undicesima giornata di andata del campionato di Prima Categoria. Alla mezzora del secondo tempo, con il punteggio di 1-1 per le reti di De Paolis fra i collinari e Brandoni per i padroni di casa, il portiere dell’Allumiere Tiziano Galimberti veniva colpito al viso da un giocatore avversario durante un contrasto di gioco. Subito le condizioni del portiere classe 2000 apparivano gravi con tutti i presenti che cercavano di aiutarlo visto che perdeva conoscenza e non riusciva a respirare in maniera corretta. Ad eseguire la manovra decisiva era l’allenatore del Cura, David De Paolis da pochi minuti in tribuna perchè espulso, che correva in campo e soccorreva il giocatore insieme al padre. Proprio quest’ultimo eseguiva la manovra corretta per aprirgli la bocca dove l’attaccante dell’Allumiere Marco Zimmaro infilava la mano per tirargli fuori la lingua e permettergli di respirare correttamente. Subito dopo Galimberti riprendeva conoscenza e dopo l’arrivo dell’ambulanza veniva trasportato dal personale del 118 al Belcolle di Viterbo dove veniva sottoposto agli esami di controllo. Una situazione che poteva finire in maniera più tragica data l’assenza dell’ambulanza e risolta al meglio grazie alla prontezza del padre del mister del Cura e di Zimmaro.