Tragedia nella pallanuoto, la Nc piange Manrico Tombolelli

Un malore improvviso nella scorsa notte è stato fatale per Manrico Tombolelli. Il presidente della Nc Civitavecchia è deceduto a causa di un infarto. Una tragedia che rende amarissima questa domenica per chi lo conosceva ma anche per tutti gli appassionati di pallanuoto e di sport cittadino in generale. Tombolelli, persona sempre molto disponibile, ha avuto ruoli dirigenziali sia alla Coser che alla Nc di cui pochi mesi fa era diventato presidente, dopo aver ricoperto il ruolo di addetto alla comunicazione. Tutta la redazione di BigNotizie esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Manrico Tombolelli e alla Nc.