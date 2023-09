Tragedia in moto: è morto Gianni Tumino, originario di Civitavecchia

Incidente fatale per il 47enne Gianni Tumino, originario di Civitavecchia ma residente in una frazione del Comune di Grosseto da diversi anni. L’uomo si sarebbe scontrato con un’auto. Inutili i soccorsi della croce rossa italiana e del personale sanitario del 118. Sulle cause dell’incidente stanno indagando i Carabinieri mentre la salma è stata trasportata all’ospedale di Orbetello.