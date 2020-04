Tragedia al San Paolo di Civitavecchia: muore un bimbo per arresto cardiaco

Una vera e propria tragedia è avvenuta ieri sera all’Ospedale San Paolo di Civitavecchia. Un bambino di poco più di un mese è morto a causa di un arresto cardiaco. I sanitari dell’Ospedale hanno tentato invano di rianimare il piccolo Francesco: niente da fare. Il bebè alle 21 circa è deceduto. Il bambino era nato prematuro (all’ottavo mese) ma non si erano registrati problemi durante la sua nascita. Qualche giorno dopo invece si presentarono dei problemi respiratori, anche se non sembrava ci fossero particolari patologie. Gli stessi problemi, ma in forma più grave, si sono ripresentati ieri, con i genitori che hanno chiamato il 118. Durante il tragitto per arrivare in Ospedale il bimbo ha perso conoscenza e, pare, anche sangue dal naso. Intanto è stata disposto l’autopsia che si dovrebbe svolgere lunedì a Roma, presso l’Istituto di Medicina legale. L’inchiesta invece è stata affidata ai Carabinieri della stazione di Civitavecchia, coordinata dal PM Roberto Savelli.