Tragedia ad Orvieto, motociclista civitavecchiese perde la vita in un incidente

Avevano deciso di fare una gita fuori porta, ad Orvieto, ma alla fine il tutto si concluso in tragedia. Ha perso la vita il civitavecchiese 48enne Matteo Rossi, a bordo della sua moto. La compagna invece è stata trasportata in condizioni gravi all’Ospedale Gemelli di Roma. Fatale l’incidente che ha visto la coppia investita da un’auto, una Fiat Panda. Sulle dinamiche stanno ovviamente indagando i Carabinieri. Ci sarebbero altri due ragazzi coinvolti che erano a bordo di un’altra moto. Ferita anche la donna che era alla guida della macchina, estratta dal veicolo dai vigili del fuoco. Il gruppo di motociclisti stava andando da Orvieto in direzione di Bolsena. Rossi era molto conosciuto in città, a Civitavecchia. Lavorava a Port Mobility e da poco tempo aveva comperato una casa per andare a vivere con la sua compagna. Sul posto il 118, oltre a VVF e i Carabinieri di Bagnoregio.