Traffico merci al Porto, luci e ombre nei primi nove mesi dell’anno

Sono stati pubblicati sul sito internet dell’Autorità di sistema portuale i dati sul traffico merci relativi ai mesi che vanno da gennaio a settembre 2023. In riferimento alle merci liquide il dato è in positivo, un +36,5% rispetto al 2022. Di contro, il dato che riguarda le merci solide, tende decisamente al negativo, con un -11,4%. Il traffico complessivo è in negativo del 7,9%. Male anche la movimentazione dei tus, -10,8% rispetto all’anno scorso. Stesso valore, 10,9% ma in positivo per il traffico passeggeri. A parte i numeri clamorosamente in positivi in relazione al numero di crociere, già illustrate su tutto l’anno dai vertici dell’Adsp, un altro dato in positivo è legato agli automezzi, un +9,6% rispetto al dato del 2022, dove spicca un +73% dell’automotive.