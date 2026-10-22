Tra sterrato e asfalto, la Mtb Santa Marinella continua a raccogliere importanti piazzamenti

Il debutto stagionale nel circuito Lazio Cross – Trofeo Romano Scotti ha riservato grandi soddisfazioni alla Mtb Santa Marinella, che ha affrontato la prova a pochi passi dalla propria sede societaria

Riceviamo e pubblichiamo. Il debutto stagionale nel circuito Lazio Cross – Trofeo Romano Scotti ha riservato grandi soddisfazioni alla Mtb Santa Marinella, che ha affrontato la prova a pochi passi dalla propria sede societaria.

Ottime prestazioni sono arrivate al Memorial Enrico Bonomi, disputatosi a Cerveteri come tappa del calendario nazionale sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana valevole per il Lazio Cross. Qui si sono distinti per impegno e competitività Giuseppe Calò (2°M5), Federico Forti (7°M4), Paolo Tempestini (3°M6), Marco Deciano (6°M6), Daniele Bagnoli (8°M6), Marcello Befani (11°M6), Mauro Gori (7°M7), Claudio Albanese (8°M7) e Vincenzo Scozzafava (2°M8).

Il calendario di ciclocross ha portato la squadra anche in Veneto, a Povegliano, dove Michele Feltre ha dominato la sua prova conquistando il primo posto nella categoria supergentlemen B.

Sul fronte del ciclismo su strada, la stagione è ormai agli sgoccioli, ma Pierluigi Stefanini continua a gareggiare con grande determinazione. Il portacolori del sodalizio santamarinellese ha conquistato il diciassettesimo posto assoluto e il secondo posto di categoria master 7 a Palestrina, in occasione della Coppa Alfredo Maggioli.

Mtb Santa Marinella