Tra una decina di giorni, salvo dietrofront dell’ultima ora o ulteriori proroghe, il servizio del trasporto pubblico locale di Civitavecchia passerà ad una gestione privata, in virtù del passaggio legato alla nuova norma regionale. Sfumato il subappalto, con la decisione del Pincio di non avvalersene, secondo il Pincio per motivi economici e di tempistiche troppo stringenti, si procederà ad una trasformazione che lascia degli interrogativi sul tavolo. Preoccupati sono soprattutto gli autisti, una trentina, che hanno scritto una lettera nei giorni scorsi, manifestando tutte le loro ansie e tutti i loro dubbi. Ma quali sono i numeri della gestione del tpl in quota a Csp? I ricavi del 2025 sono riportati nell’ultimo bilancio approvato dalla società partecipata. Dal contratto con il Pincio, 866.674 euro, dal contributo della Regione, 789.556, dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti, 242.261. Oltre 2 i milioni di euro dalla linea speciale Porto-Stazione (che dovrebbe rimanere in quota a Csp).