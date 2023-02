Tpl, ripristinata la linea C: al “debutto” i nuovi mini bus elettrici

“Si informano gli utenti del Trasporto Pubblico che da Lunedì 13 febbraio 2023 sarà ripristinata la Linea C/. Per questa Linea CSP Srl utilizzerà principalmente i nuovi bus elettrici che, come si ricorderà, l’azienda ha ottenuto in comodato d’uso grazie ad un accordo stipulato con l’Azienda Tecnobus Industries, l’azienda produttrice di autobus totalmente elettrici e made in Italy. La Linea C/ sarà nuovamente in servizio nei soli giorni feriali con lo stesso percorso effettuato prima della sospensione, ma con i seguenti orari: solo feriale 7:10 – 8:00 – 9:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 12:50”. Lo comunica la municipalizzata locale.