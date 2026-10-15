Riceviamo e pubblichiamo. Lettera aperta alla città di Civitavecchia. Come Lavoratori del T.P.L. Ci pare doveroso intervenire in merito a ciò che sta accadendo al Trasporto Pubblico Locale della nostra città, alle nostre vite ed in quelle degli utenti.

Premesso che il passaggio al bacino Tirreno 1 è una questione Regionale ed è inevitabile per normativa, sorgono però preoccupazioni ed interrogativi sulle modalità e le ripercussioni sociali delle aberranti scelte fatte dalla politica locale.

Fino ad oggi siamo stati in silenzio, per non inasprire i toni e per non far strumentalizzare questa delicata situazione, ciò nonostante ci rattrista segnalare continui attacchi e speculazioni politiche sul tema, pertanto esortiamo gli organi di stampa “seri” a mantenere un profilo basso su questa delicata vicenda , altresì esortiamo le varie “marionette del potere” a cercarsi il loro teatrino lontano da questioni personali, che riguardano la stabilità economica di 30 famiglie civitavecchiesi.

Siamo stati in balia di continue deroghe, promesse non mantenute e di una transizione al nuovo gestore ancora poco chiara, ma abbiamo coltivato con speranza e fiducia ciò che sindacati e amministrazione comunale continuavano a darci, ossia, la possibilità di un subappalto previsto anche dall’affidamento.

Pertanto abbiamo attraversato questo oceano di incertezza con la speranza che chi amministra la cosa pubblica lo facesse come un buon padre di famiglia, salvo poi appurare in assemblea dei lavoratori , che noi autisti del TPL apparteniamo ad un altro padre. Ci continuiamo a chiedere il perché del cambio repentino del Sindaco in Regione in merito al subappalto, cosa ci sia sotto, considerando che non sono stati forniti ad oggi alle OO.SS. uno straccio di numero per poterne valutare l’effettiva attuabilità.

Per tutti, e non parliamo solo di sindacati o lavoratori, il subappalto restava una soluzione da percorrere, probabilmente l’UNICA soluzione, poiché consentiva al comune di mantenere un controllo anche nel prossimo futuro sulle esigenze strategiche e di mobilità nel territorio, e allo stesso tempo permetterebbe di garantire in maniera “INDOLORE” per lavoratori ed utenza un servizio essenziale a costi certamente inferiori a quelli attuali.

Siamo consapevoli che il Trasporto Pubblico Locale rappresenta un servizio di interesse generale per un Comune ,e che , in quanto tale, comporta un costo giustificato dalla sua utilità pubblica e , proprio per questo motivo, riteniamo impensabile che in bilancio accanto alla voce TPL ci sarà scritto ZERO.

Tutto ciò esclusivamente per meri calcoli di ragioneria e senza alcuna valutazione politica e di impatto sociale più ampia.

Le ricadute derivanti da una eventuale scelta di “SCARICARE” sotto ogni punto di vista la voce TPL, non solo in bilancio, a nostro avviso penalizzeranno pesantemente la Città di Civitavecchia, in cui un servizio essenziale d’ora in avanti sarà legato a logiche di profitto e commerciali, sacrosante per un privato imprenditore, meno per un Comune.

E’ inaccettabile, quando si parla di un servizio universale come il trasporto pubblico, destinato per lo più alle fasce deboli, che si parli solo della sostenibilità economico-finanziaria e non si tenga conto della pubblica utilità e del grado di benessere sociale che lo stesso può assicurare a tutti i livelli.

A nostro avviso questi principi dovrebbero essere la priorità di qualsiasi amministrazione” illuminata”, a maggior ragione se di Sinistra.

Aggiungiamo che questo servizio più volte additato come in perdita, in realtà non lo fosse, anzi, è stato traino dell’intero gruppo di CSP, perchè a fronte del contributo di circa 1.200.000 euro che versava il comune, grazie alle linee speciali, il servizio guadagna circa 2.000.0000 di euro l’anno. Fondi che, fino ad oggi, venivano riversati all’interno del gruppo per ammortizzare perdite in altri settori. Oggi che il NOSTRO servizio è in difficoltà ci sembra doveroso che quei fondi vadano alla salvaguardia dei lavoratori e del Trasporto Pubblico Locale.

C’è da rammentare, a chi infanga il nobile mestiere del giornalismo, che le linee speciali sono attive ormai da anni, rese possibili da una serie di collaborazioni tra dirigenti, politica e non ultimo i lavoratori, perchè se ancora oggi questo Sindaco può beneficiare delle entrate derivanti da tali servizi è grazie ai lavoratori che con serietà e dedizione sono riusciti a mantenerli in capo a CSP, attraversando momenti difficili, come anche il COVID-19, nel quale la categoria ha continuato a prestare servizio anche quando questo rasentava un serio pericolo per l’incolumità personale di ognuno di noi, ma eravamo coscienti che da quel sacrificio sarebbe scaturito un futuro più roseo non solo per noi ma per tutto il gruppo di CSP. Qui non vogliamo fare politica, a differenza di qualche pagliaccio, pagato per scrivere false verità a tutela di una classe politica mediocre e superficiale. Noi non porteremo più rispetto a chi infanga la nostra dignità e ci condanna a notti insonni pensando a come poter garantire un futuro dignitoso alle nostre famiglie.

Inoltre c’è da specificare che in caso di subappalto il comune non avrebbe dovuto conferire più quel contributo, poiché se ne sarebbe fatto carico la Regione, forse c’era da mettere una piccola differenza, una spesa di 400\500.000 euro all’anno, questo esborso, che sarebbe stato coperto dagli introiti, può giustificare un Comune a perdere il controllo del TPL e l’allontanamento forzato di 30 lavoratori?

Se fino ad oggi le corse del Trasporto Pubblico sono state garantite, e abbiamo conservato servizi remunerativi, è soltanto merito dei lavoratori, della loro dedizione e serietà e la capacità di far fronte ad innumerevoli problemi tecnico organizzativi che ci portiamo dietro da anni, quanto sopra viene testimoniato da lettere di ENCOMIO che grandi compagnie crocieristiche hanno rivolto al personale del servizio TPL, non solo, i Sindacati con il Presidente in estate avevamo ridotto la nostra percentuale sui biglietti, anticamente modulata per i ticket da 1€, dal 15% al 3%, proprio per aumentare la redditività dei servizi ed abbassare il costo del lavoro.

Ormai non c è più tempo, il subappalto è stato artatamente inseguito ed abbandonato per portarci silenziosamente ad oggi.

Ormai non c’è più tempo, né pace nei nostri cuori, l’incertezza diventa rabbia e paura.

Rabbia, nel vedere che i servizi rimanenti a CSP, che dovrebbero essere gestiti dai lavoratori in essere, verranno affidati a lavoratori precari in forma stagionale. Mentre in altri bacini, i gestori del TPL tranne in casi di cessazione di attività, si sono ben guardati da lasciare andare i propri dipendenti al nuovo gestore.

Rabbia, perché approfittare di questa situazione, rifiutando qualsiasi modalità di subappalto, ci sembra una forzatura per scaricare 30 lavoratori, e mantenere in House i “problemi”. Non ci possono raccontare che senza i 30 lavoratori del TPL si risolvino i problemi di un Comune! Così come si presenta sembrerebbe in tutto e per tutto un cambio di elettorato, aggravato dalla formula della precarietà che risulterebbe quasi aberrante per una giunta di Centro Sinistra.

Rabbia, nel vedere calpestato un diritto fondamentale, come l’anzianità di servizio, per logiche meramente politiche, e che venti, trenta anni di servizio tra mille difficoltà, vengano cancellati in nome del capitalismo.

Paura per i lavoratori, anche se col nuovo gestore privato saremo tutti riassorbiti, ma a quali condizioni? Il nuovo gestore privato sugli altri bacini risulta avere difficoltà ad adempiere ai propri obblighi verso lavoratori e utenza. Perciò oltre a perdere dei soldi mensilmente potremmo perdere la regolarità dello stipendio che metterebbe a repentaglio chi ha mutui o prestiti. Questo, per un comune come Civitavecchia rappresenterebbe una “mattanza” sociale.

Paura per gli Utenti del TPL e per i servizi, che verranno sacrificati dal privato in nome della sostenibiltà economica. Linee periferiche come quella per Sant’Agostino o Casaletto Rosso se non remunerative potrebbero essere tagliate a beneficio di tratte più frequentate .

Paura per la deriva sociale che questo cambiamento, gestito così male e con tanta leggerezz , porterà tra le fasce più deboli, tra lavoratori fissi , precari e utenti, andando ad impoverire un tessuto economico-sociale già di per sé debole.

Siamo delusi e amareggiati da Cittadini ancor prima che da lavoratori, e rivolgiamo un appello alla politica tutta, ma in particolar modo ai tre consiglieri regionali del territorio e della nostra citta, vi chiediamo di prendere pubblicamente posizione e cercare di porre rimedio su questa vicenda e sul futuro del TPL a tutela degli utenti e dei lavoratori di Civitavecchia.

I lavoratori del Tpl