"Il Comune ha presentato ulteriori richieste alla Regione: la linea Civitavecchia–Santa Marinella, con oltre 159 mila chilometri annui, il potenziamento delle percorrenze urbane, 100 mila chilometri per i servizi a chiamata e un front-office comprensoriale da 100 mila euro l’anno"

«Il subappalto a CSP del trasporto pubblico locale sul territorio di Civitavecchia è la soluzione che Fratelli d’Italia sostiene da mesi per garantire la continuità del servizio, tutelare i circa trenta lavoratori e salvaguardare gli equilibri dell’azienda. Finalmente anche il Comune sembra averlo compreso. Ora, però, è necessario chiudere la stagione dei ripensamenti e dei continui rilanci e assumere una decisione».

Lo dichiarano Emanuela Mari, consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Giancarlo Frascarelli, consigliere metropolitano di FdI, Massimiliano Grasso, capogruppo FdI in consiglio comunale e Simona Galizia, consigliera comunale, intervenendo sul confronto per il subappalto da BIS a CSP nell’ambito dell’unità di rete Tirreno 1.

«Dopo settimane di melina e cambi di posizione, il sindaco Piendibene ha portato la questione a ridosso del 30 novembre, scadenza dell’ultima proroga prima dell’avvio del servizio da parte dell’affidatario della gara regionale indetta ai tempi dell’amministrazione Zingaretti. Dopo aver subordinato ogni scelta a un mero conto ragionieristico, il Comune ha presentato ulteriori richieste alla Regione: la linea Civitavecchia–Santa Marinella, con oltre 159 mila chilometri annui, il potenziamento delle percorrenze urbane, 100 mila chilometri per i servizi a chiamata e un front-office comprensoriale da 100 mila euro l’anno.

Regione Lazio e Astral hanno mantenuto aperto il confronto e confermato la disponibilità a individuare soluzioni condivise nel rispetto delle norme. La Regione sta valutando anche la possibilità di un ulteriore intervento sui servizi e sui chilometri da riconoscere a CSP. Una disponibilità concreta e tutt’altro che scontata, alla quale deve corrispondere la volontà del Comune di arrivare a una conclusione».

«Fratelli d’Italia ha indicato da tempo la strada. La mozione presentata dal capogruppo Grasso e sottoscritta dai consiglieri Galizia e Frascarelli aveva già evidenziato le criticità della partecipata e la necessità di perseguire il subappalto. L’audizione in commissione regionale, fortemente voluta da Emanuela Mari, ha consentito di approfondire il quadro economico e operativo, mettendo a disposizione anche dei consiglieri comunali di maggioranza elementi che evidentemente non erano stati illustrati loro con sufficiente chiarezza dall’amministrazione.

Quel confronto ha fatto emergere le condizioni sulle quali costruire una soluzione sostenibile, capace di mantenere occupazione e attività in CSP ed evitare un effetto domino sui suoi conti».

«La nostra linea rimane la stessa: CSP è l’azienda del Comune che eroga i servizi pubblici locali di Civitavecchia e deve essere difesa con una strategia industriale e una gestione capace. Abbiamo contribuito a salvarla e a rimetterla nelle condizioni di camminare sulle proprie gambe, senza gravare ulteriormente sul bilancio comunale e sulle tasche dei cittadini. Per sei anni questo è avvenuto grazie a una programmazione e a una gestione attente.

Oggi l’azienda è nuovamente in difficoltà. Il management ha prodotto un piano di ristrutturazione con previsioni già largamente disattese dopo soli tre mesi, mentre l’amministrazione Piendibene continua a oscillare tra tagli, ipotesi di privatizzazione e successive retromarce, aspettando che altri risolvano i problemi».

«Verificare la sostenibilità economica è doveroso, ma amministrare significa anche costruire soluzioni e assumersi responsabilità. Il TPL è una parte di una crisi più ampia, che richiede una guida adeguata e un piano credibile per tutta CSP.

La Regione ha fatto e farà quanto possibile per contribuire alla soluzione. Ora il Comune rompa gli indugi e compia le scelte che gli spettano, senza ulteriori rilanci che rischiano di allontanare l’accordo quando mancano pochi giorni alla scadenza. La disponibilità al confronto deve essere reciproca: per sposarsi bisogna essere in due», concludono Mari, Grasso, Frascarelli e Galizia.