Il Comune, guidato dal sindaco Marco Piendibene, sta trattando con Regione, Astral e Bis, la società privata che si è aggiudicata la gara per la gestione del servizio, con l’obiettivo di rendere il subappalto del trasporto pubblico locale sostenibile e salvaguardare gli equilibri economici di Civitavecchia Servizi Pubblici.

Un piano è già stato trasmesso alla Regione per il via libera dopo una riunione fiume che si è svolta in Comune tra i tecnici del Pincio e quelli di Csp, insieme alla Giunta giallorossa. “Tra le proposte che abbiamo redatto nel piano – rivela il primo cittadino – figurano l’aumento del chilometraggio, un collegamento intercomunale con Santa Marinella, un servizio a chiamata per le zone meno servite del territorio e l’apertura di un front office informativo in città”.

Il nodo principale resta la linea speciale porto-stazione. Il servizio di navettamento e la vendita dei biglietti turistici assicurano infatti a Csp oltre 2 milioni di euro all’anno, una risorsa fondamentale per una società che conta quasi 400 dipendenti e attraversa ancora difficoltà economiche. “Il suo mantenimento, presente e futuro è una condicio sine qua non per rendere sostenibile il subappalto”, chiarisce il sindaco.

Dall’esito della trattativa dipenderanno il nuovo assetto del trasporto pubblico, il futuro occupazionale degli autisti coinvolti e una parte importante della tenuta finanziaria della partecipata comunale.