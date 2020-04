Totti è la sorpresa nell’uovo di Pasqua dell’Isola

Oggi il proprietario di uno dei ristoranti più rinomati della costa laziale, l’Isola del Pescatore, ha realizzato una diretta Instagram con l’ex capitano della Roma, idolo dei tifosi giallorossi, Francesco Totti. Stefano Quartieri ha scambiato quattro chiacchiere con il fantasista romano, provando anche a sdrammatizzare il momento. “Se faccio qualcosa in cucina? Beh, insomma. Pasta burro e parmigiano, mi piace molto”. Ma uno dei piatti che Totti preferisce è un dolce, specialità proprio del locale di Santa Severa, situato ad un passo dal Castello. “Il tiramisù, ma con la Nutella”. Ma come trascorre la quarantena Totti? “Gioco con i miei figli e mi alleno, forse sto più in forma di quando giocavo”. Infine l’appello. “Anche io vorrei andare al mare ma bisogna stare a casa”.