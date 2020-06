Tornava da Roma con 50 grammi di cocaina, 29enne arrestato dalla Polizia

Nell’ambito dei servizi che hanno impegnato gli agenti del commissariato Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, mirati a contrastare i reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti in città, nella giornata di domenica è stato arrestato R.A., 29enne italiano, trovato in possesso di 50 grammi di cocaina. L’uomo, con numerosi precedenti specifici inerenti gli stupefacenti, è stato fermato dai poliziotti mentre faceva rientro dalla capitale, nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Marinella. Durante la perquisizione il giovane è stato trovato in possesso di un involucro, con all’interno 50 grammi di cocaina, che nascondeva all’interno degli slip. Al termine degli accertamenti il 29enne, che dovrà rispondere del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato associato presso la Casa Circondariale di Borgata Aurelia, a disposizione dell’Autorità Giudiziari.