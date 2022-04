Tornano le celebrazioni di Santa Fermina, ecco le variazioni al traffico in città

Quest’anno, per la prima volta dopo due anni di sospensione per l’emergenza sanitaria, Civitavecchia torna a celebrare in grande stile Santa Fermina. Per consentire il regolare svolgimento dell’evento in onore della Santa Patrona, dalla mattina di giovedì 28 aprile 2022 alcune aree tra il centro e il lungomare saranno interdette alla sosta fino alla fine delle esigenze. Inoltre verranno adottate una serie di interdizioni e deviazioni veicolari in varie vie cittadine, al fine di garantire la riuscita della manifestazione in sicurezza. I veicoli eventualmente lasciati in sosta verranno sanzionati e rimossi, a norma di quanto previsto dalle vigenti norme del Codice della strada.

L’ordinanza. Si comunica che, in occasione delle celebrazioni per la Santa Patrona “SANTA FERMINA”, che interesseranno varie vie, strade e piazze della Città, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’evento in questione, gli utenti sono invitati a non lasciare i veicoli in sosta:

dalle ore 06:00 e fino a cessate esigenze del giorno 28 aprile 2022, in:

PIAZZA VITTORIO EMANUELE, intera piazza;

VIA CITTÀ DI FIUME;

LUNGOPORTO GRAMSCI, ambo i lati del tratto compreso tra via Città di Fiume e l’inizio dell’aiuola di piazza Vittorio Emanuele;

VIA PADRE A. GUGLIELMOTTI, ambo i lati del tratto compreso tra piazza del Conservatorio e piazza Vittorio Emanuele;

VIALE GARIBALDI, tratto compreso tra via Santa Fermina e largo Plebiscito, compresa l’area a monte tra via Santa Fermina e via G. Bruno, riservando questa ultima area ai veicoli a servizio delle persone disabili muniti di apposito contrassegno in corso di validità, che potranno percorrere la carreggiata interna a tale area entrando da via Santa Fermina ed uscendo su via G. Bruno in direzione Monte;

PIAZZALE DEGLI EROI, solo per la parte asfaltata, riservando tale area alla sosta dei veicoli di Polizia-Soccorso-Emergenza-Protezione Civile;

VIA SANTA FERMINA, lato Grosseto del tratto compreso tra viale Garibaldi e via Crispi.

dalle ore 08:00 e fino a cessate esigenze del giorno 28 aprile 2022, in:

CORSO MARCONI, lato mare;

PIAZZA CALAMATTA, entrambi i lati della carreggiata lato mare compreso il tratto fino a Porta Livorno, ad esclusione delle aree riservate alla Curia;

CALATA PRINCIPE TOMMASO, entrambi i lati;

VIA XVI SETTEMBRE, entrambi i lati del tratto compreso tra piazza Calamatta e via Sangallo;

VIA SANGALLO, entrambi i lati;

VIA LEONARDO, entrambi i lati;

PIAZZA REGINA MARGHERITA, entrambi i lati della carreggiata lato monte (tratto tra l’area denominata “la Palmetta” e la banca di Credito Cooperativo);

VIA RISORGIMENTO, entrambi i lati;

CORSO CENTOCELLE, entrambi i lati del tratto compreso tra via Risorgimento e largo Plebiscito, compresi gli stalli di sosta per veicoli a due ruote presenti all’intersezione con via P. Umberto e via F. Guglielmi;

LARGO PLEBISCITO, entrambi i lati compresa l’area di carico e scarico merci presente all’inizio dell’Area Pedonale;

CALATA LAURENTI, entrambi i lati del tratto comunale;

LARGO CAVOUR, lato mare;

inoltre dalle ore 08:30 del giorno 28 aprile 2022 e fino a cessate esigenze, verranno adottate una serie di interdizioni e deviazioni veicolari in varie vie cittadine, al fine di garantire la riuscita della manifestazione in sicurezza.

Si avverte che, in difetto, come da relativa ordinanza dirigenziale, i veicoli eventualmente lasciati in sosta verranno sanzionati e rimossi a norma di quanto previsto dalle vigenti norme del C.d.S.

Vista la rilevanza dell’evento, che comporterà deviazioni del traffico veicolare, si invitano i cittadini alla massima collaborazione limitando l’utilizzo dei veicoli specialmente nelle zone limitrofe alla manifestazione.

Si chiede di dare la massima diffusione al presente comunicato.