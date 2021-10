Tornano i tamponi antigenici nelle Farmacie, la “Calamatta” riattiva il servizio

Le Farmacie comunali gestite da CSP avviano (nuovamente) il servizio di tamponi rapidi antigenici Sars Cov-2. Il Servizio sarà svolto tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) presso la Farmacia Calamatta, sita nella omonima Piazza nel pieno centro cittadino. “Tutti i signori utenti che fossero interessati – si legge nella nota – potranno così recarsi presso la Farmacia di CSP dove i responsabili della CSP effettueranno le operazioni di accettazione a partire dalle ore 7:30, ed immediatamente dopo effettueranno i test usufruendo della entrata laterale della Farmacia, posta su via Colle dell’Ulivo. I test saranno svolti così tra le 7:30 e le 9:30 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell’arco di pochi minuti ai Signori Utenti saranno formalmente rilasciati i risultati del test effettuato, così come le certificazioni conseguenti (green pass). Il prezzo, così come imposto dalla recente disciplina di settore, sarà pari a 15 euro per gli adulti ed 8 euro per i minori. Sarà comunque possibile acquistare “pacchetti” di dieci tamponi vedendosi applicate più vantaggiose condizioni”.