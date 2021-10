Tornano i salotti letterari. “Ci saranno tanti artisti di altissimo livello”

Tornano i salotti letterari a cura di Gino Saladini. Il terzo appuntamento della rassegna con gli autori si terrà nelle prossime settimane alla Sala Giusy Gurrado della Fondazione Cariciv in via Risorgimento. A presentarlo lo stesso Saladini e la presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco che ha finanziato la rassegna. “Avremo tantissimi autori di livello. Invito a venire soprattutto gli autori e gli scrittori di Civitavecchia. Spiegheremo come si fa a scrivere meglio e come si ottengono le pubblicazioni delle opere più belle. E’ importante che vengano a trovarci” ha spiegato Saladini. “Non potevamo che appoggiare ancora una volta una iniziativa che ha portato nel territorio artisti di livello internazionale. Come sempre Gino ci regala la presenza e la conoscenza di autori magnifici e sarà così anche questa volta” ha dichiarato la Sarracco. Il primo appuntamento è domani giovedì 14 ottobre alle ore 18 Giorgio Bastonini che presenterà “Uno strano pubblico ministero”. “E’ un testo che è stato premiato al premio Giallo Mondadori. Vogliamo inoltre divertire il nostro pubblico e per questo ci sarà l’intrattenimento musicale di Anthony Caruana che suonerà e dialogherà con me e l’autore” ha concluso Saladini. I prossimi eventi prevedono autori di pari livello come François Morlupi (21 ottobre), Maria Grazia Calandrone (28 ottobre). I salotti proseguiranno fino a novembre inoltrato.