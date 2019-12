Tornano gli appuntamenti natalizi del week end

Anche questo week end tornano gli appuntamenti natalizi dedicati a grandi e bambini. A Civitavecchia, come ogni fine settimana, a Piazza Fratti tornano gli artigiani locali con il loro ricco mercatino e a rallegrare l’atmosfera alle ore 16 con musiche e spettacoli itineranti due streetband d’eccezione: quest’oggi i Lestofunky e domani gli Ensamble Cornamuse. In caso di condizioni climatiche avverse le esibizioni si sposteranno sotto i portici. Tante le iniziative dell’associazione Blu in the Face. Oggi e domani a Piazza Saffi dalle ore 16.30 appuntamento con “Fiabe di Natale” con le storie de “La Bella Addormentata” e “L’Elfo Piripò alla ricerca della Strega”, mentre solo per domani alle ore 15 presso il Teatro Nuovo Sala Gassman vi sarà il terzo spettacolo del cartellone dedicato ai bambini diretto da Simone Luciani “Il Canto di Natale”. Alla Cittadella della Musica alla Casa di Babbo Natale i bambini potranno poi donare i loro giocattoli in beneficenza in cambio di una poesia di Gianni Rosari. Spazio anche al “Presepe Vivente” di Mondo Nuovo, oggi e domani alle 15.30 in Piazzetta Santa Maria, ed infine la “La Mostra dei Presepi” all’Antica Rocca. A Tolfa ancora per oggi e domani tante iniziative al Villaggio di Babbo Natale tra musica, danze aeree, spettacoli di fuoco, rassegne corali, giochi per i bambini e mercatini. Al Castello di Santa Severa continua la coloratissima “Feste delle Meraviglie” tutti i giorni dalle 10 alle 20.

