Torna lo screening gratuito per il diabete alla Farmacia Calamatta

La Farmacia comunale “Calamatta”, in collaborazione con l’Adiciv, Associazione Diabetici Civitavecchia, organizza per lunedì 13 giugno 2022, dalle 9:00 alle 12:00, una giornata di prevenzione del diabete particolarmente interessante.

Con la collaborazione collaudata di Adiciv, quindi, le Farmacie comunali tornano ad offrire il servizio che tanto è stato apprezzato, nei mesi scorsi, dai cittadini di Civitavecchia.

I cittadini che sono interessati al controllo gratuito potranno recarsi direttamente alla farmacia comunale “Calamatta”, sita nella omonima Piazza nel centro della Città.

Per informazioni, ci si potrà rivolgere al numero 0766 32739.