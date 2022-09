Si terrà sabato dalle 10 alle 20 l’ormai tradizionale evento “Sport in Piazza”. La manifestazione che coinvolge più di 40 associazioni sportive ma anche diversi enti di volontariato di Civitavecchia andrà in scena a Piazza della Vita e sarà l’occasione per far conoscere e promuovere la propria disciplina a tutti coloro che verranno. Presenti alla conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta questa mattina all’aula Pucci, il delegato allo sport Matteo Iacomelli, vero deus ex machina dell’evento, il sindaco Ernesto Tedesco, diversi rappresentanti dell’amministrazione comunale e anche una delegazione di alcune associazioni sportive del territorio.