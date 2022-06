Torna la Statua del Bacio a piazza degli Eventi, ok del Pincio al noleggio per un anno

La decisione è stata deliberata ieri, 1 giugno, in Giunta Comunale, un passaggio che va a confermare gli indirizzi di fine anno scorso. “Embracing Peace”, conosciuta come “La Statua del Bacio” dai civitavecchiesi, è pronta a Piazzale degli Eventi. Nel testo si ricorda che il “proprietario della statua, “The Seward Johnson Atelier, Inc.” (di seguito TSJA), lo scorso 26 ottobre 2021 ha proposto all’amministrazione comunale di concedere in prestito per un anno dalla sottoscrizione del contratto l’opera al costo complessivo di $ 35.000,00. Il 50% della somma, 17.500,00 $ dollari, verrà corrisposta direttamente da società private a titolo di donazione, mentre la restante somma di 17.500,00 $ dollari, pari ad euro 16.501,02 € verrà investita dal comune”. Il Comune fa sapere che anche il trasporto verrà garantito da alcune aziende private. Per ora l’accordo prevede il noleggio dell’opera per un anno.