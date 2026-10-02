E’ stata affidata alla “a Heros Salvioli, con sede legale in Greggio (VC), Via Carlo Palmaro n. 6, C.F. SLVHRS72C24L682K, P. IVA 02098180025, il servizio di installazione, gestione e smontaggio di una pista di pattinaggio sul ghiaccio presso la Marina di Civitavecchia/Piazza della Vita, nel periodo compreso tra fine ottobre 2026 e marzo 2027”, lo si apprende da una determina dirigenziale pubblicata oggi sul sito internet del Comune di Civitavecchia. Dunque l’attrazione fa il suo ritorno sul lungomare della città, confermando lo stesso periodo dell’anno scorso.
Torna la pista su ghiaccio alla Marina, installazione in tempo per Halloween
Affidamento confermato in una determina dirigenziale pubblicata oggi sul sito internet del Comune