Torna la grande boxe a Civitavecchia

L’11 ottobre dovrebbe essere il gran giorno del ritorno del pugilato a Civitavecchia. Nel parcheggio del Tamagnini di Campo dell’Oro infatti si svolgerà, con ogni probabilità, una serata di boxe molto interessante che vedrà impegnati sul ring anche Emiliano Marsili, Angelo Rizzo e Christian Gasparri. Insomma il meglio che il pugilato locale può presentare nella città che non vede la boxe dal vivo da circa 3 anni. Per Marsili e Rizzo dovrebbe trattarsi di due incontri di allenamento senza cinture in palio. Diversa invece la situazione di Gasparri che combatterà nella semifinale del Trofeo delle Cinture contro Sirica. Una riunione da definire ufficialmente ma che sembra finalmente possa far tornare la grande boxe a Civitavecchia.