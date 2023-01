Torna il presidio delle forze dell’ordine in ospedale, Tedesco: “Dal Ministro Piantedosi atti concreti”

“Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha deciso di riattivare i presidi delle forze dell’ordine presso 18 strutture sanitarie della Regione Lazio e tra questi figura l’ospedale di Civitavecchia. Si tratta di una concreta e preziosa dimostrazione di attenzione nei confronti del nostro territorio”. Così il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco. “Purtroppo, nei mesi scorsi, si erano infatti verificate numerose aggressioni nei confronti del personale, ingenerando allarme e sconforto nei professionisti che quotidianamente operano in situazioni difficili come quella del pronto soccorso. La decisione di affiancare a medici, paramedici e dipendenti dell’Asl Roma 4 un presidio fisso di forze dell’ordine rappresenta una tangibile dimostrazione che lo Stato c’è ed è al fianco di operatori della sanità e cittadini per bene: grazie ministro Piantedosi”.