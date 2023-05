Torna il consiglio comunale per approvare il bilancio

In pratica il bilancio consuntivo, con la fotografia ufficiale delle entrate e delle uscite dell'anno scorso

Oggi a partire dalle 8,30 si terrà una nuova seduta del consiglio comunale in aula Pucci. All’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto per la gestione finanziaria del 2022. In pratica il bilancio consuntivo, con la fotografia ufficiale delle entrate e delle uscite dell’anno scorso. Giovedì ce ne sarà un altro, nel quale fra le altre cose verrà eletto il nuovo vice presidente del consiglio comunale.