Il Sindaco Pietro Tidei insieme alla consigliera delegata allo Sport Marina Ferullo hanno presentato nell’aula consiliare in via Cicerone 25, la nuova società di basket di Santa Marinella. “È il segno che lo sport sta rinascendo e che quel nostro progetto di vedere realizzata una Città dello Sport con tutte le sue discipline sta prendendo sempre più forma. Non a caso Santa Marinella è candidata al titolo di Capitale dello Sport d’Europa 2025” – ha annunciato il Sindaco Pietro Tidei.

Nella storia della pallacanestro la Perla ha avuto tanti riscontri positivi di grande successo sia a livello nazionale che internazionale e vedere oggi il suo ritorno è motivo di grande orgoglio per l’amministrazione comunale: “È un ritorno alla vita” ha detto il primo cittadino. Ad intervenire anche la consigliera Marina Ferullo che ha ringraziato il Sindaco per aver creduto e realizzato l’importante progetto che si sta portando avanti, dando il benvenuto alla nuova squadra: “Con amore, passione e professionalità state riportando il basket a Santa Marinella, grazie all’entusiasmo e alla preparazione del coach Daniele Precetti, del Presidente Architetto Raffaele Bronzolino e dei Dirigenti Patrizio Romitelli e Maurizio Del Vecchio”. La Santa Marinella Basket ha donato due maglie, una con il numero 20 al Sindaco e l’altra con il 22 alla consigliera Ferullo, segno che proprio nel 2022 rinasce il basket alla Perla.

“Il Comune è presente per qualsiasi supporto. Nel limite del possibile, siamo a vostra disposizione. Nel giro di due anni il Palazzetto dello Sport sarà ristrutturato, reso confortevole e moderno, con una nuova pavimentazione, grazie ai fondi del PNRR. Ringraziamo la squadra, il Presidente Bronzolino, i Dirigenti Del Vecchio e Romitelli e il coach Precetti per l’importante contributo che darete alla crescita della nostra Città” ha concluso il Sindaco Pietro Tidei.