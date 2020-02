Torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Tarquinia

È convocato per Venerdì 28 febbraio alle ore 12,30 il prossimo Consiglio Comunale di Tarquinia. Questi i punti all’ordine del giorno riportati anche sul sito istituzionale:

– Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio;

– Piano operativo annuale relativo all’esercizio 2020 della Tarquinia Multiservizi srl: approvazione;

– Regolamento di Polizia Urbana della Città di Tarquinia: approvazione;

– Regolamento comunale di Polizia Locale: approvazione;

– Regolamento per l’uso della sala consiliare: approvazione;

– Mozione avente per oggetto “celebrazione della giornata internazionale delle persone con disabilità, prevista per il 3 dicembre”: approvazione;

– Mozione avente per oggetto “presentazione del Progetto raccolta mozziconi sigarette”: approvazione;

– Ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Maurizio Conversini avente per oggetto “concessione cittadinanza onoraria alla sen. Liliana Segre. Avvio procedimento”: approvazione;

– Ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Maurizio Conversini avente per oggetto “concessione cittadinanza onoraria al sig. Lello Dell’Ariccia. Avvio procedimento”: approvazione;

– Ordine del giorno presentato da alcuni consiglieri comunali e come primo firmatario il consigliere Mauro Bonifazi avente per oggetto “Conferimento cittadinanza onoraria alla Sig.ra Egea Haffner. Avvio procedimento”: approvazione;

– Ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali Borzacchi, Zacchei e Ricci avente per oggetto “richiesta di conferimento della cittadinanza onoraria della Città di Tarquinia al dott. Giuseppe Antoci”: approvazione.