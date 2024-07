Tomaselli in pole per il dopo Lungarini, nel Cda anche Gatti e Stella

Nel 2015 è stata nominata da LazioAmbiente Spa in un ruolo apicale. Nel cda si va verso la scelta politica per gli altri due posti

Dovrebbe essere quello di Francesca Romana Tomaselli, avvocata che arriva dalla Capitale, esperta in diritto societario e del lavoro, il profilo che sostituirà Fabrizio Lungarini alla guida di Csp. Ha il suo studio legale a Roma, dove svolge tra attività su svariati temi, dal contenzioso civile ed amministrativo, alle problematiche complesse in tema ambientale, alla gestione del personale. Nel 2015 è stata nominata da LazioAmbiente Spa in un ruolo apicale, presidente del consiglio di amministrazione di EP Sistemi. Accanto a lei dovrebbero esserci Alessio Gatti, candidato al consiglio comunale con Uniti per Civitavecchia alle ultime amministrative, e Paola Rita Stella, presidente del Pd locale, quest’ultima potrebbe rinunciare al compenso. Mercoledì è in programma l’assemblea dei soci.