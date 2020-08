Tolfarte, la magia dell’evento è più forte del covid

Applausi per l'acrobatica del Cie Sonel e il Reggae Circus di Adriano Bono, ma anche per la musica dell'Honk honk honk e di Keet&More

E’ un’edizione molto particolare quella del Tolfarte 2020. La convivenza con il coronavirus condiziona pesantemente l’evolversi della manifestazione, una delle più belle e apprezzate sul territorio, anche con attenzione nazionale. Ma la voglia di uscire, di riassaporare certe sensazioni hanno spinto tante persone a seguire con passione l’evento dell’ultimo weekend, primo round di un’iniziativa che quest’anno si dipana su due appuntamenti. Quello appena trascorso e il prossimo in programma da venerdì a domenica. Intanto il clou della prima parte è andata a gonfie vele, con la Villa comunale particolarmente frequentata. Applausi per l’acrobatica del Cie Sonel e il Reggae Circus di Adriano Bono, ma anche per la musica dell’Honk honk honk e di Keet&More. Programma fitto di appuntamenti anche in vista del prossimo weekend, dove le location saranno diverse, ad esempio la Rocca, ancora la Villa comunale e piazza Vittorio Veneto.