TolfAma, in arrivo la 13° edizione del Festival Internazionale delle Arti Improvvisate

Venerdì 12 e sabato 13 luglio a Tolfa arriva TolfAma, uno dei più importanti Festival italiani di improvvisazione teatrale, specializzato nel Site Specific Theatre. Tolfa è il paese collinare della provincia di Roma, già noto al pubblico per le sue manifestazioni artistiche e culturali nella stagione estiva e non solo, ad ospitare artisti provenienti da diversi Paesi del mondo che daranno vita a workshop di improvvisazione teatrale, raggiungendo l’apice con spettacoli di improvvisazione creati ad hoc per i siti più suggestivi e di interesse architettonico/archeologico del paese.

Nato nel 2011, il Festival Internazionale delle Arti improvvisate è organizzato dalla Scuola Nazionale d’Improvvisazione Teatrale e Treato ″Vicolo Cechov″ di Civitavecchia, molto nota sia per i numerosi eventi formativi che per la produzione di spettacoli di improvvisazione teatrale, grazie al prezioso e costante supporto dell’amministrazione comunale di Tolfa. La direzione Artistica e organizzativa per l’edizione 2024 è curata da Francesca Ciaralli, Fabio Astolfi, Roberto Rotondo e Enrico D’Agata.

L’evento si terrà ad ingresso libero e ci saranno: installazioni interattive a cielo aperto, spettacoli site specific, performance di poesia, concerti, mercato dell’artigianato artistico e workshop di improvvisazione teatrale tenuti da grandi esponenti del teatro d’improvvisazione, riconosciuti a livello internazionale. Il festival si apre venerdì 12 luglio alle ore 18.30 con installazioni interattive che il pubblico potrà sperimentare attraverso il percorso che sarà organizzato lungo il corso principale della città, via Roma: un percorso visivo, emotivo e poetico ideato per stimolare, attraverso la fast art, la condivisione di emozioni, ricordi e ispirazioni istantanee.

Alle ore 21.30 si terrà il concerto della pluripremiata band Wogiagia, formata da 10 musicisti, che tra reggae, jazz, rock e ska fa della contaminazione musicale la sua connotazione principale. Sabato 13 luglio si riparte alle ore 19 e per la prima volta al Festival si terrà in piazza Vittorio Vento, sul palco “The Spot” un Panel dal titolo “MARGINI – indagine sui corpi e sulla società attraverso l’improvvisazione teatrale” a cura di Laura Daphne Marziali. Per la prima volta l’ambito sociale sarà unito all’improvvisazione teatrale e al teatro, cercando di indagare le tematiche relative ai corpi marginalizzati ed invisibili e a come l’arte possa essere un linguaggio per parlare verso l’esterno della loro presenza nel mondo e della loro visibilità.

Sempre dalle 19 il pubblico potrà assistere anche alla messa in scena di 6 spettacoli site specific e 1 performance di poesia improvvisata lungo un circuito del centro storico della città, che va dalla Saint-G Hal (chiesa sconsacrata presso il Centro Studi Italo-Norvegese) fino ad una delle zone principali di Tolfa: piazza Bartoli. Alle 21 in piazza Vittorio Veneto, ci sarà il concerto della cantautrice e polistrumentista italiana con origini spagnole GEA, al secolo Gaia Daria Merolla, che trascinerà il pubblico nel suo affascinante viaggio musicale attraverso sonorità soul, jazz, elettronica, blues, pop e musica mediterranea.

Sia venerdì 12 che sabato 13 luglio a partire dalle 18 il pubblico potrà visitare, sempre in Piazza Vittorio Veneto, i manufatti degli artigiani artistici di Civitavecchia, che vede protagonisti 13 espositori locali: Delia Pasquale, Rufina Altamura, Validoro Altamura, Patrizia Angeloni, Eleonora Bassetti, Mario Grandi, Fulvia Squarini, Rosella Sportiello, Fabrizia Titta, Claudia Basconi, Maria Grazia Cubisino, Monica Di Folco e Massimo Cioncolini.

I 7 workshop sono rivolti sono rivolti a improvvisatori teatrali con esperienza, che sperimenteranno le tecniche di improvvisazione insieme ai docenti Chris Griswold (Stati Uniti), Rhiannon Jenkins (Stati Uniti), Vid Sodnik (Slovenia), Billy Kissa (Grecia), Daniel Orrantia (Colombia), Anne Rab (Austria), Antonio Amadeus Pinnetti (Italia). Per gli amanti della gastronomia collinare, il Rione Cappuccini di Tolfa ospiterà prodotti e piatti tipici della tradizione locale.

Cristiana Boriosi