La Competizione Sportiva di Equitazione denominata Torneo dei Butteri, rimane uno

degli appuntamenti d’eccellenza nel calendario estivo del Comune di Tolfa.

Questo weekend 27 e 28 luglio 2024, prenderà vita il 34° Torneo dei Butteri

RIONALE dove scenderanno a contendersi la vittoria i 7 Rioni di Tolfa, la cui squadra

vincitrice passerà di diritto al 54° Torneo dei Butteri REGIONALE il 15 agosto al

Polo Fieristico “La Nocchia” di Tolfa, con le Squadre Comunali provenienti da tutta la

Regione Lazio.

Per tutte le squadre che vogliono partecipare alla competizione di ferragosto, sarà

possibile iscriversi al Regionale e conoscerne tutte le informazioni, tramite la Pro Loco

di Tolfa ai numeri: 3482503918 (Presidente Felice Tidei) 3290221971 (Vicepresidente

Angela Ceccarelli)

Ma entriamo nel vivo della programmazione di questo weekend collinare.

Il Torneo dei Butteri nasce nel 1968, figlio dell’eccellenza equestre la Giostra della

Quintana di Foligno: la competizione sportiva più difficile nel suo genere che si svolge

in Italia, definita l’Olimpiadi dei Giochi di Antico Regime, a cui prese parte il buttero

tolfetano Roberto Perfetti che insieme al Presidente Pro Loco Rocchi, l’impegno

tecnico di svariati tolfetani come Stefano Pierini ed Ettore Pierrettori e la

partecipazione dei butteri tolfetani dell’epoca; fondarono 1° Torneo dei Butteri a

carattere Regionale. Solo agli inizi degli anni 80, grazie alla Pro Loco vigente si

delimitarono i confini degli 8 Rioni a Tolfa ed oltre a migliorare già l’esistente

regionale di diede vita al Torneo dei Butteri Rionale, giunto oggi alla sua 34°edizione,

con i seguenti appuntamenti:

SABATO 27 Luglio 2024 alle ore 17.00, si potrà ammirare dal Centro Storico fin sotto

al Palazzo Comunale adornato con gli Stemmi Rionali in Piazza Vittorio Veneto, la

SFILATA EQUESTRE in abito tradizionale del buttero. La sfilata sarà aperta dalla

Banda Giuseppe Verdi di Tolfa che lo scorso 29 giugno ha compiuto ben 158 anni di

attività, risultando una delle più antiche bande d’Italia e che prossimamente sarà

impegnata nel suo 31° Festival della Musica dal 9 all’11 agosto nella Villa Comunale.

Insieme alla Banda, esordienti per la prima volta nella grande macchina organizzativa

del Torneo dei Butteri, ci sarà il Gruppo Musici Sbandieratori di Tolfa. Associazione

nata dalla passione delle tolfetane Maria Chiara Testa e Marika Marzola, le prime

sbandieratrici donne al Palio di Allumiere. Oggi il gruppo è composta da 15 ragazzi

adolescenti che rivivono la stessa passione tramandata, le cui esibizioni iniziano ad

essere richieste in altri eventi tradizionali del comprensorio.

In Piazza Vittorio Veneto, verrà presentata dalla Pro Loco con lo speaker Alessandro

Mellini, la Bandiera del Bando con Tema “l’attività

del buttero nell’allevamento del bestiame”, vinto dall’Artista locale Silvia Di Silvestro

che ne descriverà la progettualità. Ed accolte in piazza, le sette Squadre dei Rioni con

il proprio stendardo: Rione Rocca (colori bianco e rosso), Rione Poggiarello (colori

giallo e verde), Rione Cappuccini (colori bianco e celeste), Rione Lizzera (colori

bianco e verde), Rione Sughera (colori giallo e rosso), Rione Casalaccio ( colori verde

e rosso) e dopo qualche anno di assenza il ritorno del Rione Battaglione della frazione

Santa Severa Nord di Tolfa (colore giallo e azzurro).

Il 2024 mostra il grande lavoro che hanno saputo fare in questi anni i Rioni, nel

diventare sempre più fiore all’occhiello per Tolfa tanto da ricevere nel 2021 il titolo

come Città del Cavallo. Avversari sul campo ma uniti, una grande squadra che ha

saputo ricompattarsi ed un passo alla volta ridare vigore alla tradizione, nella speranza

che prossimamente ritornerà anche l’ultimo degli 8 rioni mancante: il Rione Bassano.

Sarà possibile lungo il percorso della Sfilata equestre, ammirare l’esposizioni

artigianali del cuoio. Storici laboratori di Lavorazione di puro cuoio: Selle da Buttero,

Scafandra Modello Truppa, Redini da doma, Cosciali, Gambali, Accessori per il

Cavallo e la famosissima Catana (conosciuta anche come “La Tolfa” o “La Tolfetana”)

nata come borsa per i butteri, diventata simbolo negli anni 60/70, oggi pezzo pregiato

di moda a livello nazionale ed internazionale. Tale patrimonio artigianale sarà

acquistabile in via Roma n°75 presso la Selleria Bartolozzi e sempre in via Roma ma

al n°170 presso la Pelletteria Vannicola.

DOMENICA 28 Luglio 2024 al Polo Fieristico “La Nocchia”, Strada Santa Severa –

Tolfa 14^ Km ad un passo dalle Terme Naturali del Bagnarello, la Necropoli del

Ferrone e per i più audaci amanti del trekking il Monte Acqua Tosta, il 34° Torneo dei

Butteri RIONALE. Ad aprire la Competizione Sportiva Equestre alle ore 18.00 con

lo speaker Massimo Morra, l’esibizione di coreografie del Gruppo Musici

Sbandieratori di Tolfa, grande novità di questo Torneo.

Saranno i giudici/cronometristi di Siena, giunti per l’occasione, a seguire insieme al

Team tecnico di Tolfa tutto il Torneo dei Butteri RIONALE suddiviso in tre prove:

la prima prova: il GIOCO DELL’ANELLO

Il primo cavaliere prende la lancia, parte e suona il “campano”, salta l’ostacolo e si

dirige a prendere l’anello più piccolo, poi passa la lancia al secondo cavaliere che

esegue lo slalom tra le paline e corre a prendere l‘

anello medio. Si avvicina al cancello

e passa la lancia al terzo cavaliere che si dirige a prendere l’anello più grande, posa la

lancia, apre e chiude il cancello prende il gongolo. Conclude la prova rompendo le

brocche e chiude il tempo suonando il “campano”.

seconda prova: GIOCO DEL CAPPELLO

Consiste nel partire al galoppo, prendere il cappello posto sul “ciocchetto” tornare al

punto di partenza, girare intorno al “ciocchetto”, riposizionare il cappello e tornare al

punto di partenza per chiudere il tempo. Tale prova viene fatta da tutti i cavalieri di

tutte le squadre a due a due.

Terza prova: GIOCO DEL VITELLO

La squadra composta da tre cavalieri entra in campo, si posiziona in una zona

contrassegnata ed aspetta l’entrata del vitello. Quando parte il tempo i cavalieri devono

mostrare la tecnica del buttero con il bestiame, aggiornata secondo i parametri moderni.

Tale gioco viene monitorato anche da un team di veterinari nel rispetto psico-fisico

degli animali, atti ritenuti non consoni portano alla squalifica della squadra. Avviene

la mercatura “a colore” lavabile e il posizionamento del merco al centro del campo che

chiude il tempo della prova.

Novità di questo Torneo è alle ore 20.00, dove conclusi la prima e seconda prova, sarà

possibile cenare con prodotti street food in loco e ammirare sugli spalti un TEATRO

EQUESTRE. In scena sotto il cielo di Tolfa, spettacoli serali di altissimo livello

artistico con Thais Caneppele, Valentina Maffei, Valentino Testa, Edoardo Belli,

Stefano Della Corte, Andrea Ortenzi, Massimiliano Ortenzi, Letizia Benedetti, Roberto

Marziali ed Alex De Martino.

Per poi proseguire la Competizione Sportiva di Equitazione in notturna con la terza

prova e decretare la squadra vincitrice sommando i tempi di tutte le prove, che di diritto

passerà al 54° Torneo dei Butteri REGIONALE il 15 agosto 2024.

Il 34° Torneo dei Butteri RIONALE è stato organizzato dalla Pro Loco di Tolfa, con

il patrocinio della Regione Lazio, Comune di Tolfa, Università Agraria di Tolfa e Tolfa

Città Slow. In collaborazione con: Rione Rocca, Rione Poggiarello, Rione Cappuccini,

Rione Lizzera, Rione Sughera, Rione Casalaccio e Rione Battaglione.

La buona riuscita del Torneo è grazie e per merito dei volontari Italo Ciambella, Carlo

Dini, Mauro Cascianelli, Edoardo Marini, Emiliano Marini, Stefano Tofoni, Stefano

Perfetti, Giuseppe Ricotta, Jessica Marcucci, Giuseppe Testa, Francesco Fiorucci,

Remo Mellini, Mauro Testa, Forze dell’ordine, Vigili urbani, Team veterinario, Team

sanitario e Team tecnico Siena-Tolfa.

Tolfa rimane ieri come oggi, eccellente vetrina per giovani promesse nel mondo

equestre ad ogni livello di competizione sportiva. Il paese collinare ha saputo istituire

un registro anagrafico della razza di cavalli autoctona, definita nel 1992 in estinzione,

con la denominazione di Cavallo Tolfetano oggi conosciuto in tutta Italia ma anche

all’estero grazie ad atleti tolfetani che prendono sempre più parte a Competizioni

Equestri Europee. Ma non solo, il 14 luglio 2024 è stato presentato ufficialmente il

Documentario IL TORNEO DEI BUTTERI, eseguito da Mirror Media Art. Un lavoro

di ricerca e montaggio durato un anno, da parte dei professionisti Luigi Sestili e

Fabrizio Antonacci, che ha ripercorso più di mezzo secolo di storia di questo Torneo.

Per tutte le Info PRO LOCO di Tolfa:

3482503918 (Presidente Felice Tidei) 3290221971 (Vicepresidente Angela Ceccarelli)