Tolfa, Ladispoli ed Allumiere aderiscono alla campagna “M’illumino di meno”

Tolfa. “Anche quest’anno il Comune di Tolfa in collaborazione con la Condotta Slow Food “Costa della Maremma Laziale” aderisce all’iniziativa “M’illumino di Meno”, manifestazione indetta dal programma Radio2 “Caterpillar”, per sensibilizzare sul tema del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Un’iniziativa simbolica e concreta che fa del bene al Pianeta e ai suoi abitanti” dichiarano dal comune collinare.

“Dalle ore 19.00 alle ore 19.30 verranno spente le luci del palazzo Comunale e di piazza Vittorio Veneto, mentre questa mattina verranno effettuate delle piantumazioni di alberi presso la Villa Comunale”.

Ladispoli. “Anche quest’anno la Città di Ladispoli aderisce a “M’illumino di meno”, la manifestazione indetta dal programma di Radio 2 “Caterpillar”, per sensibilizzare sul tema del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Per chiedere di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili. Un’iniziativa simbolica e concreta che fa del bene al Pianeta e ai suoi abitanti. Quest’anno ” M’illumino di meno” ed è dedicata all’evoluzione ecologica del nostro modo di vivere: dalla MOBILITA’, nell’ABITARE, dall’ALIMENTAZIONE, all’ECONOMIA CIRCOLARE.

“Con noi – spiega l’assessore al commercio, attività produttive e comunicazione, Francesca Lazzeri – anche la Condotta Slow Food “Costa della Maremma Laziale ” invita tutti per il questa sera a spegnere le luci e a fare un SALTO DI SPECIE, cioè un’azione concreta nella propria vita quotidiana, che aiuti il nostro Pianeta. Spengere le luci e testimoniare il proprio interesse al futuro dell’umanità resta un’iniziativa concreta, non solo simbolica, e molto partecipata. All’invito di Slow Food hanno aderito al nostro invito i Comuni di Allumiere e Tolfa”.

Le Amministrazioni dei tre Comuni, in continuità con le attività di M’Illumino di Meno dell’anno passato, pianteranno degli alberi nei Parchi e giardini comunali e dalle ore 19:00 alle ore 19:30 verranno spente le luci dei Palazzi Comunali e delle piazze limitrofe. Si può fare, a piedi per un giorno, riutilizzare dei materiali riducendo lo spreco e la sera a casa cenare insieme a lume di candela”.