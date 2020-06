Tolfa, la Corte d’Appello conferma l’uso civico dei terreni

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Commissario Straordinario agli Usi Civici e non ha accolto il ricorso presentato dalla Regione Lazio e dall’Universitá Agraria di Civitavecchia. Anche il secondo grado di giudizio da ragione dunque alla posizione del Comune che dal 2003 é impegnato nella difesa dei terreni ex Pio Istituto Santo Spirito nei confronti della Regione Lazio. I suddetti terreni passano direttamente sotto la gestione dell’Università agraria di Tolfa. Soddisfazione é stata espressa unanimemente da Comune ed Universita Agrarie, che in questi anni hanno combattuto per la difesa del territorio: da Alessandro Battilocchio a Luigi Landi, passando ai presidenti dell’ente agrario che si sono succeduti, Andrea Bargiacchi, Valerio Finori, Marco Santurbano e Italo Ciambella.