Sold out per la XI edizione del Tolfa Jazz Festival. Nonostante le difficoltà del particolare momento storico l’evento must dell’estate tolfetana è riuscito a registrare una grande partecipazione per gli appassionati del genere. Edizione ovviamente ridotta per poter garantire il distanziamento sociale ma sempre molto intensa ed apprezzata. Soddisfatto il sindaco di Tolfa Luigi Landi: “Un contest più limitato ma sicuramente più suggestivo, anche per le location scelte per gli spettacoli, la nostra Rocca è un luogo fantastico che dà quella dimensione di Tolfa città antica, un borgo dove il jazz può trovare la sua dimensione. Il gran finale di questa sera sarà alla Villa Comunale”. Ieri a rubare la scena, tra i ruderi del Castello dei Frangipane, lo spettacolo a cura di Simone Alessandrini insieme a Marco Colonna, Francesco Diodati, Igor Legari e Federico Scettri. Concerto dedicato a Fellini e alla rivisitazione delle musiche Nino Rota. Questa sera invece alle ore 21,30, all’Anfiteatro Pompilio Tagliani, Villa Comunale, si esibiranno lo “Spiritual Trio” composto da Fabrizio Bosso, Alberto Marsico e Alessandro Minetto con un omaggio alla musica nera, declinata nella sua variante Gospel e Spiritual.