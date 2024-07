Tolfa Jazz ai nastri di partenza: street band e concerti dal vivo per animare il paese

Venerdì 19, alle ore 21,30, presso la Villa Comunale di Tolfa, si esibirà Chris Cain (bluesman californiano): uno dei migliori chitarristi al mondo, icona del blues contemporaneo, il musicista ha all’attivo più di 30 anni di tournée e 14 album ed è stato premiato come miglior musicista blues contemporaneo ai BMA (Blues Music Award). Mefisto Brass, formazione composta da strumenti a fiato e percussioni in forma di street band, proporrà un repertorio originale, frutto di un metodo di composizione collettivo basato sull’improvvisazione e la rielaborazione di sonorità tipiche della musica elettronica.

Sabato 20 luglio, alle ore 21,30, presso la Villa Comunale di Tolfa, si potrà ascoltare l’ensemble di Lorenzo Simoni 4TET (vincitore del Premio Massimo Urbani 2023), composto da alcuni dei migliori giovani musicisti di jazz presenti in Italia. Il musicista ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Premio Marco Tamburini e il Premio Tomorrow’s Jazz 2022. Il progetto risulta inoltre vincitore di “Nuova Generazione Jazz

2024”.

Simone Alessandrini Storytellers presenterà, in prima assoluta l’opera musicale ″Circe″, in una veste di jazz contemporaneo. Ogni musicista, 12 in tutto, rappresenterà un animale che si racconterà in maniera astratta, con le incursioni di Circe, il cui ruolo sarà assunto dal canto, come unico veicolo narrativo. Domenica 21 luglio, alle ore 18, presso la Chiesa del Crocifisso, con un progetto originale di Valentina Fin, si terrà un lavoro di ricerca e arrangiamento di brani rinascimentali e barocchi della tradizione balcanistica italiana.

Il sestetto Valentina Fin Cohors, metterà in atto momenti di improvvisazione in un confronto virtuoso tra il jazz e la musica barocca. Il progetto risulta vincitore di “Nuova Generazione Jazz 2024”. Alle ore 19, presso la Sala della Banda Musicale di Tolfa G. Verdi, si potrà ascoltare le musiche di Wasted Generation ovvero “generazione sprecata, buttata”, un collettivo di giovanissimi musicisti per un progetto che riesce ad incarnarli al meglio.

Passione per il jazz e la sua contemporaneità si sono trasformati in un percorso musicale comune ancora in crescita. Alle ore 21,30, alla Villa Comunale di Tolfa, vedremo esibirsi Gabriele Buonasorte Quartet “It’s Time” nel decennale tour per festeggiare i 10 anni di attività dello storico quartetto, il sassofonista siciliano ha messo in cantiere un capitolo secondo della saga, ″It’s Time″, che rappresenta un viaggio unico dove si intrecciano le varie esperienze musicali dei componenti.

The Next Movement (trio dalla Svizzera): ridisegneranno le coordinate di un nuovo funk con una fusione di varie influenze, da James Brown a Jimi Hendrix, da Miles Davis a Prince. Il loro album omonimo “The Next Movement” è acclamato come il progetto più funky uscito in Europa di recente.

Info e biglietti

Biglietto per le singole serate (2 concerti):

 Platea numerata €15,00

 Gradinata non numerata €10,00

Abbonamento alle 3 serate (con sconto del 20%):

 Platea numerata €36,00

 Gradinata non numerata €24,00

Cristiana Boriosi