Tolfa, installati 17 altoparlanti per la comunicazione d’emergenza e per la buona musica

Il Comune di Tolfa ha deciso di installare una filodiffusione con 17 altoparlanti nel centro storico. “Li utilizzeremo per le comunicazioni relative all’emergenza in corso, ma anche per trasmettere per qualche ora ogni giorno un po’ di musica italiana. Un modo per rafforzare la voglia di vincere questa sfida tutti insieme, come comunità, nell’anno della Città della Cultura. Torneremo ad organizzare eventi e feste come di consueto nelle strade e nelle piazze, ma per farlo il prima possibile dobbiamo superare questa prova, restando nelle nostre case. Rimaniamo uniti, insieme alla musica”, affermano gli amministratori.