Tolfa, grande successo per il Villaggio di Babbo Natale

Si è conclusa la tre giorni del Villaggio di Babbo Natale di Tolfa 8 ^ edizione con uno straordinario successo che ha visto tantissimi bambini e adulti, provenienti da tutto il territorio, muoversi per il borgo con le dovute cautele per rispettare le norme anti ‘Covid 19’ ma al tempo stesso vivere le tante attrazioni natalizie che gli organizzatori e i volontari avevano allestito per l’occasione. Tre giorni dove le atmosfere e i momenti natalizi hanno fatto ancora di più conoscere, vivere e apprezzare il bellissimo centro storico di Tolfa arricchito di attrazioni, spettacoli, scenari, luci e colori. Curato in maniera impeccabile in ogni suo particolare, dai palazzi storici, alle piazze, alle vie e agli scorci, grazie alla regia delle associazioni ‘La Filastrocca’ e ‘I Cavalieri di Tolfa’ e alla mano di tanti artisti locali, volontari e da un considerevole numero di associazioni locali e territoriali. Molto soddisfatta la neo Sindaca Stefania Bentivoglio, che ha sottolineato come il tanto sacrificio e lavoro abbia ripagato la comunità di Tolfa. Continua la Bentivoglio elogiando i meriti delle Associazioni, dei volontari e dei commercianti che a Tolfa hanno creato un modello che nasce dal basso, che fa della semplicità, della manualità, dell’artigianato e dell’arte un modus operandi capace di realizzare un contest ormai diventato di grande effetto e di grande interesse. Insieme a tutta l’amministrazione siamo veramente grati a tutto il mondo associativo, ai tanti volontari e ai commercianti che hanno creduto fortemente nel Villaggio di Babbo Natale, dedicando ore di lavoro e di impegno per un Natele coinvolgente e più solidale. Molto importante anche il lavoro svolto dall’Ente Agrario di Tolfa. Vogliamo continuare su questa strada, conclude la Sindaca, per traguardare sempre più storie e momenti che possano rimanere nel vivere e nella memoria della comunità tolfetana.