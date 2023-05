Tirocinio a La Pergola per uno studente dello Stendhal

Una promessa mantenuta. E’ quella di Christian Sanfilippo che inizia il tirocinio al Ristorante La Pergola – Rome Cavalieri del Waldorf Astoria Hotel, unico ristorante 3 stelle Michelin di Roma. Ancora un successo per gli studenti dello Stendhal indirizzo Alberghiero, si tratta questa volta del giovane diplomato che lo scorso anno vinse il Primo Premio dello Startupper School Academy. La competizione che aveva messo a confronto studenti degli Istituti Alberghieri del Lazio aveva messo in palio, oltre che un buono da 1000 euro per acquisto di attrezzature per la cucina, una cena nel prestigiosissimo ristorante romano. Ed era stato proprio durante quella cena che il mitico chef Heinz Beck aveva offerto a Christian Sanfilippo la possibilità di svolgere un tirocinio di sei mesi presso il suo ristorante. Ed ora è arrivato, per il giovanissimo cuoco, il momento tanto atteso. “Si tratta di una occasione davvero importante” commenta la docente di Enogastronomia Valentina Feriozzi che ha seguito lo studente durante il suo percorso di formazione “la possibilità di fare un’esperienza in una struttura non solo prestigiosa, tre Stelle Michelin dal 2005 parlano da sole, ma assolutamente all’avanguardia per la qualità dei prodotti, la sperimentazione delle cotture, l’eleganza della composizione del piatto, è una opportunità formativa eccezionale e motivo di grande orgoglio. Christian è sempre stato uno studente attento e curioso, interessato a tutte le discipline con una particolare attitudine per la cucina, quindi un premio assolutamente meritato”.