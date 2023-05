Tidei vara la giunta e assegna le deleghe: “Pronti ad operare”

“Ho assegnato questa mattina le deleghe agli assessori che compongono il nuovo esecutivo che pertanto, già dai prossimi giorni sarà in grado di tornare ad operare e svolgere il suo ruolo istituzionale. La composizione della giunta con le nomine e la distribuzione degli incarichi si è felicemente conclusa in pochissimi giorni a dimostrazione della grande coesione della neo maggioranza fortemente motivata ad amministrare la città. Il ruolo di vice sindaco sarà svolto dall’ avvocato Roberta Gaetani alla quale è stata assegnata la delega all’Urbanistica alla Pianificazione Territoriale oltre agli Affari legali e contenzioso. L’assessore Pierluigi D’Emilio ha mantenuto la delega ai Servizi Sociali e ai problemi dell’abitare. L’ assessore Gino Vinaccia è stato nominato delegato alla Cultura e Tempo Libero. Fanno il loro ingresso in giunta Andrea Amanati al quale sono state affidate le deleghe a Infrastrutture Lavori Pubblici Viabilità e Polizia Locale e Elisa Mei nominata delegata all’Arredo Urbano e Verde Pubblico e Privato. A tutti i delegati vanno i miei migliori auguri ma anche l’esortazione a svolgere sempre al meglio e con grande impegno e senso di responsabilità il loro ruolo di amministratori cittadini”. Lo dichiara il sindaco Pietro Tidei.