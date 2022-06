Tidei sceglie il vice sindaco, è Gino Vinaccia: avrà la delega ai lavori pubblici

Nel corso della conferenza stampa, tenutasi questa mattina nell’aula consiliare Silvio Caratelli in via Cicerone 25, il Sindaco Pietro Tidei ha annunciato la nomina alla carica di Vice Sindaco per Gino Vinaccia: “Una scelta mia personale nei confronti di una persona che vive a Santa Marinella da molti anni, ma che è stato presidente del consiglio e vice sindaco a Civitavecchia. Una scelta che fa parte di una strategia politica che segue un programma che punta a coinvolgere in un unico progetto le forze civili e di opposizione, sia di sinistra che di destra”. L’ex presidente del consiglio comunale di Civitavecchia ha preso il posto del dimissionario Andrea Bianchi. A Gino Vinaccia andrà la delega ai Lavori Pubblici. “Scegliere Gino Vinaccia è una decisione meditata, una scelta di campo largo, che non è frutto di alcun accordo politico o peggio ancora di scambio di consensi.È una scelta personale che mi auguro sia gradita non solo alla maggioranza ma anche alla minoranza.Gino Vinaccia è stato vicesindaco con Moscherini e presidente del consiglio ai tempi della mia elezione a Sindaco di Civitavecchia. È una vecchia conoscenza, una persona per bene con la quale ho instaurato un bel rapporto di amicizia.Oggi ho preso questa decisione nell’ottica di una strategia politica che persegue un programma volto a coinvolgere sempre di più le forze dell’opposizione. Un ampliamento alle forze civili e politiche che si tradurrà in atti concreti con scelte importanti che vorremmo fossero condivise da tutta l’opposizione sia di sinistra che di destra e Vinaccia è il risultato di questa scelta civica, di una persona che non appartiene ad alcun movimento politico preciso per favorire quanto più possibile questo colloquio”.